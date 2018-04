Confindustria:pmi Sud tornano a crescere

(ANSA) - COSENZA, 5 APR - "Le Pmi meridionali tornano ad investire, e potrebbero farlo in maniera più consistente grazie ad una crescente solidità finanziaria e patrimoniale. Il tessuto produttivo ha conti economici in ripresa e torna a popolarsi, ma è costituito soprattutto da imprese di piccolissime dimensioni, che però faticano a crescere. Due saranno le sfide decisive: attivare il potenziale degli investimenti e favorire il salto dimensionale delle micro imprese". Emerge dalla quarta edizione del Rapporto Pmi Mezzogiorno a cura di Confindustria e Cerved, con la collaborazione di Srm - Studi e Ricerche per il Mezzogiorno, presentato da Confindustria nella sede di Cosenza, che fa il punto sulle caratteristiche e sull'andamento di un significativo campione di imprese - le pmi di capitali tra 10 e 250 addetti - rappresentativo del tessuto imprenditoriale meridionale.