Borsa:Europa giù con futures,Milano-0,3%

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Borse Europee deboli con i futures Usa in attesa di numerosi dati da Oltreoceano e con l'emergenza Covid che incalza. Gli occhi dei mercati sono puntati oggi sul Consiglio dell'Ue, che dovrà affrontare il nodo dei cosiddetti 'coronabond', proposti dall'Italia con il sostegno di altri Paesi, tra cui la Francia e le perplessità della Germania. Milano (-0,35%) è la migliore, seguita da Madrid e Parigi (-1,7% entrambe), mentre Francoforte (-2,4%) e Londra (-2,2%) sono le peggiori. In calo la fiducia delle imprese in Francia e dei consumatori in Germania, mentre dagli Usa atteso un ribasso della bilancia commerciale e delle scorte sia al dettaglio che all'ingrosso.

Previsto stabile il Pil del 4/o trimestre mentre le richieste di sussidi sono stimate in calo, così come l'indice manifatturiero della Fed di Kansas City. Debole il greggio (Wti -2%), in lieve rialzo l'oro (+0,1%), in calo a 170 lo spread tra Btp e Bund, grazie all'intervento della Bce, mentre l'euro sale a 1,095 dollari.