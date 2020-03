Borsa: Milano riduce calo (-0,7%)

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Piazza Affari riduce il calo (Ftse Mib -0,7%) in contemporanea con il miglioramento dello spread tra Btp e Bund tedeschi a 175 punti, in attesa del vertice europeo sui 'coronabond' e del bollettino economico della Bce. Risale dai minimi Unicredit (-2,8%) a cui Moody's ha lasciato invariato il rating e la prospettiva stabile. Idem per Intesa (-0,9%), la cui prospettiva però è diventata 'negativa'.

In minor calo anche Banco Bpm (-0,6%), mentre Ubi (+0,36%) gira in positivo. Al di sopra dei minimi segnati in apertura anche Ferragamo (-2,55%) e Moncler (-0,65%), così come Eni (-1,17%) e Saipem (-1,25%). Sprint di Buzzi (+4,94%), Leonardo (+4,14%), Azimut (+4,37%) e Mediolanum (+3,35%). Dimezzano il calo Fca (-0,8%) e Tim (-1,2%), ma non Ferrari (-2,14%).