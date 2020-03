Air Italy: prime offerte per acquisto

(ANSA) - OLBIA, 26 MAR - Ci sono "alcune manifestazioni di interesse" per Air Italy. Ne dà notizia la stessa azienda in liquidazione con una breve nota in merito al bando pubblicato lo scorso 19 marzo e scaduto alle 18 di ieri. "I liquidatori procederanno ad esaminare quanto ricevuto per le valutazioni conseguenti", si legge nel comunicato. Il bando per la vendita prevedeva due lotti: uno per il ramo Aviation e uno per le Manutenzioni.