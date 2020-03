Borsa: Milano in altalena, vola Leonardo

(ANSA) - MILANO, 25 MAR - La Borsa di Milano in altalena con il Ftse Mib (+0,19%) a 16.971 punti. Resta stabile lo spread tra Btp e Bund a 188 punti base, con il rendimento del decennale italiano all'1,9%.

A Piazza Affari ancora pesante Pirelli (-5,4%). In forte calo anche Atlantia (-4,5%) Tim (-3,1%) e Unicredit (-3,5%). Sospesa in asta di volatilità Amplifon con un rialzo teorico dello 0,4%.

Vola Leonardo (+8,3%). In positivo anche Azimut (+5,7%) Campari (+4,9%) e Stm (+4,3%).