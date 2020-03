Coronavirus: al via confronto Patuanelli-Gualtieri-sindacati

E' cominciata la videoconferenza tra i ministri dello Sviluppo economico e dell'Economia, Stefano Patuanelli e Roberto Gualtieri, con i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo. I sindacati chiedono di sospendere tutte le attività lavorative non essenziali ed indispensabili e, per questo, di rivedere l'elenco dell'ultimo Dpcm con le restrizioni anti-coronavirus, per contenere l'emergenza e tutelare la salute e la sicurezza delle persone. Elenco, sostengono nella lettera inviata proprio per chiedere l'incontro, in cui sono incluse molte attività "aggiuntive rispetto allo schema iniziale presentato dal governo" nel confronto di sabato scorso.