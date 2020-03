Borsa: Milano +6,3% con banche e lusso

(ANSA) - MILANO, 24 MAR - Continua a guadagna la Borsa di Milano (+6,3%), con il ministro dell'economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, che rassicura sul dopo emergenza coronavirus.

In cima al listino principale c'è Exor che brilla (+17,5%), mentre si riprende Cnh (2,4%) dopo le dimissioni del ceo e del cfo e va bene Fca (+6,6%) con uno stabilimento pronto a produrre mascherine. In salita le banche, con lo spread a 192, soprattutto Unicredit (+7,6%), Fineco (+7,5), Ubi (+7,4) e Intesa (+6%). A scalare il Ftse Mib anche il lusso, con Moncler (+11,2%) e Ferragamo (+8,4%). Meno convinti i petroliferi, Eni a parte (+8,3%), col greggio in calo (wti - 1,2%), da Saipem (+4,2%) a Tenaris (+0,08%) mentre anche Pirelli (+1,4%) non si avvantaggia della flessione.

In fondo al listino principale Diasorin (-1,4%), Recordati (+0,3%) e cauta Tim (+1,6%) dopo ilo rimbalzo della mattina.