Borsa: Asia cresce, bene Seul

(ANSA) - MILANO, 20 MAR - Mercati azionari dell'area asiatica e del Pacifico in rialzo dopo il tentativo di ripresa di Wall street e su una maggior fiducia per le misure contro il Coronavirus: Seul è salita di sette punti percentuali, Hong Kong si avvia alla conclusione in aumento del 4%, mentre Tokyo chiusa non è riuscita a sfruttare la seduta di rialzo.

Bene anche Mumbai (+4% nel finale), in aumento di oltre un punto le Borse cinesi, mentre Sidney non è riuscita a cogliere in pieno il rimbalzo con la modesta crescita dello 0,7%.

In deciso rialzo i futures sull'avvio dei listini europei.