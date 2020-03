Petrolio: in rialzo a Ny, +8,4% a 22 dlr

(ANSA) - NEW YORK, 19 MAR - Il petrolio in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dell'8,44% a 22,17 dollari al barile.

Già in mattinata all'avvio dei mercati europei, le quotazioni del petrolio segnavano un forte rialzo dopo, che anche nella notte avevano visto un balzo (con un +17,53%) a seguito delle misure straordinarie da 750 miliardi di euro varate dalla Bce contro l'emergenza coronavirus.