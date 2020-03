Costruzioni, produzione a gennaio +7,9%

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - La produzione delle costruzioni scatta a gennaio con un aumento del 7,9% rispetto a dicembre, secondo i dati Istat. La crescita su base annua è dell'8,4% nei dati corretti per gli effetti di calendario e del 4,8% nei dati grezzi.

"La variazione congiunturale marcatamente positiva osservata a gennaio per l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni determina un debole recupero dell'indice su base trimestrale", commenta l'Istat, che sale dello 0,5% nel periodo novembre-gennaio rispetto ai tre mesi precedenti. L'incremento mensile è in parte dovuto, precisa l'istituto, anche alla disposizione dei giorni lavorativi di calendario in questo mese.