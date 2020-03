Coronavirus:esperto,sospendere rating

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - "La sospensione dei pareri delle società di rating su Paesi in tempo di 'guerra socio-economica' come quella che stiamo vivendo in Europa, dovrebbe essere una misura non atipica e di buon senso ma espressamente prevista a tutela non solo del mercato 'legato mani e piedi' quando cade la 'scure', ma del sistema europeo". Lo afferma Nunzio Bevilacqua giurista d'impresa ed esperto economico internazionale secondo cui si tratta di "un sistema a cui si è attribuito un peso eccessivo trasformando uno strumento, inizialmente a valore aggiunto per il mercato, in 'dominus' sostanziale del mercato privato e pubblico con tutte le logiche sia di potenziali conflitti d'interesse che di interessi geopolitici".