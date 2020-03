Borsa:Europa riduce rialzo, Milano +2,4%

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Le Borse europee, dopo un avvio spumeggiante, riducono il rialzo. All'attenzione degli investitori restano le misure straordinarie decise dalla Bce per contrastare i danni all'economia provocati dal conronavirus.

Milano (+2,3%) guida i listini del Vecchio continente.

Lo stoxx 600 è in rialzo dello 0,5%. Avanzano Parigi e Madrid (+2%), Francoforte (+0,3%) mentre gira in negativo Londra (-0,6%).

A Piazza Affari è in calo Fca (-2,6%) mentre è sospesa in asta di volatilità Exor con un calo virtuale del 2,4%. In rosso anche Prysmian (-0,4%), Ferrari (-0,2%) e Moncler (-0,5%). In forte rialzo Poste (+8,5%) e Tim (+6,5%). Bene anche il comparto bancario dove si mettono in mostra Fineco (+6,3%), Unicredit (+3%), Intesa (+2,7%) e Ubi (+2,2%). Tonica Snam (+3,6%), dopo i conti del 2019 con ricavi e utile in crescita. In calo Cattolica (-2,3%), nel giorno dei risultati dello scorso anno.