Borsa Tokyo chiude in calo, -1%

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - La Borsa di Tokyo chiude in calo con i timori degli investitori per i danni subiti dall'economia globale a causa del coronavirus. L'indice Nikkei, dopo un avvio in rialzo, termina la seduta in calo dell'1,04% a 16.552 punti.

Sul mercato valutario lo yen tratta a 108,66 sul dollaro e 118,76 sull'euro.