Borsa: Milano (+1,2%) riparte con Europa

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Piazza Affari è ripartita (+1,2%) dietro a Wall Street che tuttavia oscilla senza dare una direzione ai listini europei i quali nel complesso sono migliorati: Parigi guadagna lo 0,58%, Londra la sorpassa (+0,72%) grazie al taglio dei tassi della Bank of England mentre Francoforte resta poco sotto la parità (-0,04%).

A Milano con lo spread che si attesta intorno ai 202 punti base continua a guidare la volata Poste (+8,76%), seguita da Snam (+7,7%), dopo i conti, e Pirelli e Campari che segnano rialzi non lontani dall'8%. In coda ci sono invece Fca (-6,7%) ed Exor (-4,5%) dopo la chiusura degli impianti in Usa. Fuori dal listino principale svetta Astaldi (+7,6%) beneficiando della la vendita a Ictas del terzo ponte sul Bosforo.