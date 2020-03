Borsa: Europa giù attende Wall Street

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Le Borse europee proseguono in territorio negativo e attendono l'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. In controtendenza Milano (+1%) che ha ridotto il rialzo rispetto all'avvio. Sul versante valutario l'euro è ancora in calo. La moneta unica segna un ribasso dello 0,2% a 1,076 dollari.

L'indice d'area stoxx 600 cede lo 0,6%. In rosso Londra (-1,6%), Francoforte (-0,9%), Parigi (-0,6%) e Madrid (-0,3%).

Ad appesantire i listini il comparto dell'auto (-3%), l'hi-tech (-1,7%), energia (-1,3%).

A Piazza Affari restano ancora sospesi Fca con un calo teorico del 9,3%, Exor (-9%), dopo l'annuncio della sospensione della produzione in Nord America, e Leonardo (-2,5%). In calo Prysmian (-1,9%), Bper (-1,3%), Enel (-1,1%) e Nexi (-1,4%). In forte rialzo Campari (+9,5%), A2a (+8,4%) e Poste (+8,1%).