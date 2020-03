Borsa: Europa a due velocità

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Borse europee a due velocità, appesantite dall'andamento negativo del comparto delle auto (-1%) e dell'hi-tech (-1,3%). L'indice Stoxx 600 cede lo 0,3%.

In rosso Londra (-0,3%) e Francoforte (-0,6%). In rialzo Milano (+2,2%), Parigi (+0,5%) e Madrid (+0,9%).

A Piazza Affari restano sospese in asta di volatilità Fca, con un calo teorico del 3,6%, Exor (-3,1%) e Prysmian (-1,2%).

In negativo anche Azimut (-0,9%) e Bper (-0,4%). Corrono Poste (+9,3%), Fineco (+7,1%) e Saipem (+6,6%).

In rialzo Snam (+4,5%), dopo i conti del 2019 con ricavi e utile in crescita. In calo Cattolica (-2,9%), nel giorno dei risultati dello scorso anno.