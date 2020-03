Borsa:Milano resiste a balzo spread(-1%)

(ANSA) - MILANO, 18 MAR - IL rialzo dello spread a 316 punti non intacca Piazza Affari, che, grazie anche al blocco delle vendite allo scoperto, contiene il calo all'1,2%. Soffre Intesa Sanpaolo (-3,54% teotico), congelata al ribasso insieme a Nexi 8-4,97%). Più caita Unicredit (-1,13%), mentre Banco Bpm (+0,5%) si muove in controtendenza. Sotp al ribasso anche per Cnh (-8% teorico), mentre Fca (-6,5%) è stata riammessa agli scambi. Tra i pochi rialzi Pirelli (+2,68%), Recordati (+0,97%), Prysmian (+6,1%) e Tim (+5%), entrambe spinte dal ricorso al telelavoro.

Bene Terna (+2,6%) e Atlantia (+1,8%).