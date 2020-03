Cresce utile Mondadori, torna dividendo

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - L'anno scorso Mondadori ha registrato ricavi per 884 milioni (in calo dello 0,7% in termini assoluti e in crescita dell'1% a perimetro omogeneo), con un utile netto delle attività in continuità a 33,1 milioni, in aumento del 62%, e il ritorno al dividendo (0,06 euro per azione) dopo otto esercizi.

La posizione finanziaria netta è negativa per 55,4 milioni rispetto a -147 milioni del 2018 "per effetto della continua generazione di cassa", spiega il gruppo editoriale, che per quest'anno vede un risultato netto in ancora aumento. "In relazione all'attuale emergenza sanitaria legata al Covid-19, non è possibile alla data di oggi formulare previsioni attendibili circa la durata ed eventuali impatti sulla gestione e i risultati 2020: si ritiene tuttavia che quanto sta accadendo non modifichi le solide prospettive di medio-lungo periodo del gruppo", aggiunge Mondadori, che intende proseguire la focalizzazione sui core business Libri e Retail e sui brand con maggiori potenzialità di sviluppo multimediale.