Borsa:Europa rimbalza con guerra a Covid

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Sonoro rimbalzo sui mercati in Europa, la guerra alla Covid-19 e alla speculazione si può dire dichiarata. Milano guadagna il 2,4%, Francoforte il 4,56%, Londra l'1,2%, Parigi il 4,12 per cento. I listini si risollevano dal minimo livello a cui erano tornate, sui valori di giugno 2013, dopo le decisioni dei Governi di intensificare le misure a contrasto dell'epidemia di coronavirus, lo stop alle vendite allo scoperto introdotto non solo in Italia ma anche in Francia e Spagna e l'intervento della Bce per 'raffreddare' gli spread. "Dopo il massacro di ieri, è probabile che i mercati consolidino più in alto sulla base delle speranze di una risposta fiscale dagli Stati Uniti e altrove" commenta un analista.