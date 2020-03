Borsa: Europa risale, Milano +1,5%

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Piccolo passo avanti per le principali borse europee sulla scia dell'andamento dei listini Usa dopo il rialzo sopra le stime della produzione americana in febbraio (+0,6%). Madrid (+3,44% è la migliore seguita da Milano (+1,5%), Francoforte (+0,4%), Parigi (+0,25%) e Londra (-0,4%), che resta negativa. Pesa il crollo di Osram (-23%), su ipotesi che possa saltare la fusione con Ams (-5,66%), per i recenti crolli di quest'ultima in Borsa a Zurigo. Sprint dei bancari Santander (+21,28%), che ha confermato le stime sul Cet1 di quest'anno nonostante gli effetti del coronavirus. Bene in Piazza Affari Banco Bpm (+5,57%), Ubi (+5,2%) e Unicredit (+4,14%), seguite da Intesa (+2,22%), mentre lo spread resta stabile a 275 punti. Acquisti su Saipem (+6,29%) ed Eni (+6,18%) con il rialzo del greggio sopra quota 28,7 dollari al barile.