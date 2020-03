Borsa: Europa migliora, Milano invariata

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Migliorano le borse europee dopo l'avvio positivo degli scambi a Wall Street e sul Nasdaq di New York. Madrid consolida il rialzo ((+1,5%), mentre Milano si riporta in parità e Parigi riduce il calo allo 0,45%. Calo inferiore all'1% anche per Londra (-0,9%) e Francoforte (-0,95%). Stabile a 274 punti lo spread tra Btp e Bund, sotto pressione in Piazza Affari Fca (-7,7%), dopo un lungo congelamento al ribasso a seguito della decisione di chiudere per due settimane le fabbriche in Europa a causa del coronavirus. Scivolone di Osram (-26% a Francoforte) su ipotesi di un ripensamento alla fusione con Ams (-4,6%) a Zurigo, a causa dei recenti crolli di Borsa di quest'ultima. Tensione sul colosso dei viaggi Tui (-12,7%), sulla catena di alberghi Covivio (-14,6%), su EasyJet e Ryanair (-2,7% entrambe). Sprint di Tim (+5,1%) e Iliad (+17,2%), per effetto del telelavoro scattato in tutta Europa.