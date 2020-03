Borsa: Europa accelera, Milano +3,3%

(ANSA) - MILANO, 17 MAR - Sprint finale per le principali borse europee sulla scia dei listini Usa, dopo il dato sulla produzione industriale migliore delle stime e l'annuncio della Fed di iniettare nuova liquidità nel sistema. In crescita lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 277,5 punti. La migliore è Madrid (+6,2%), seguita da Milano (+3,3%), Parigi (+2,3%), Francoforte (+1,9%) e Londra (+1,7%. L'esplodere del telelavoro in tutto il continente spinge i telefonici Iliad (+19,3% a Parigi), Telefonica (+18,7% a Madrid), Koninklijke (+17,43% ad Amsterdam) e e Tim (+11,54%) in Piazza Affari. Il rialzo del greggio a 28,95 dollari al barile spinge Eni (+7,6%), Total (+3,58%) e Shell (+2%).