Borsa Milano crolla(-9%),Fca maglia nera

(ANSA) - MILANO, 16 MAR - Piazza Affari frena ancora, con l'indice Ftse Mib in calo del 9% a 14.500 punti, sui livelli del settembre del 2012. Maglia nera per Fca (-17%), che ha annunciato la chiusura degli impianti europei. Il rialzo dello spread a 248 punti penalizza ulteriormente Unicredit (-13.06%), mentre Bper (-15% teorico) è congelata al ribasso. Sotto tiro Ubi Banca (-12,56%), Intesa (-10%) e Banco Bpm (-10,45%).

Congelate Atlantia (-16,14% teorico), Prysmian (-13% teorico) e Tim (-11,3% teorico), in attesa dei conti in Brasile.