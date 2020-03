Sportelli Ag.riscossione su appuntamento

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - L'accesso agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione è consentito esclusivamente su appuntamento. È una delle indicazioni del Presidente dell'Ente, Ernesto Maria Ruffini, a seguito del Dpcm dell'11 marzo 2020 per il contrasto alla diffusione del Coronavirus. Lo ricorda in una nota l'Agenzia.

"I contribuenti possono richiedere un appuntamento utilizzando il servizio online "Prenota ticket", disponibile nell'area pubblica del sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione e dall'App Equiclick, senza necessità di pin e password, con l'invito a effettuare le richieste solo per casi urgenti e non differibili". precisa la nota.

Tutte le informazioni sui servizi e gli orari di apertura degli sportelli sono disponibili sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it.