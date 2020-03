Coronavirus, verso apertura Bruxelles a stop Patto di stabilità

La Commissione Ue è pronta a utilizzare la clausola anti-crisi del Regolamento 1466/97 sulla sorveglianza dei bilanci, che di fatto sospende gli aggiustamenti di bilancio in caso contrazione severa dell'economia. Secondo quanto apprende l'ANSA, salvo modifiche dell'ultima ora è questo uno degli elementi delle linee guida sulla flessibilità del Patto di Stabilità che la Commissione presenterà domani.



Esclusione dal calcolo del deficit di tutte le misure per contenere e contrastare l'epidemia di Covid-19, per il sistema sanitario, per sostenere imprese, regioni e lavoratori. E in caso di crescita negativa o crollo delle attività, gli sforzi di bilancio richiesti ai Paesi si adatteranno alla situazione specifica dell'economia che si è creata in conseguenza dell'epidemia. Queste, salvo modifiche, sono le principali linee guida del Patto di stabilità che la Ue presenterà domani, secondo quanto appreso dall'ANSA.



La Commissione europea ha approvato lo schema da 12 milioni di euro che la Danimarca ha messo in campo per compensare i danni della cancellazione di eventi con oltre 1.000 partecipanti a causa del Covid-19. La Danimarca lo aveva notificato l'11 marzo. "E' la prima e unica misura di aiuto di Stato, per ora, notificata in relazione all'epidemia. La Commissione è pronta a lavorare con tutti gli Stati per assicurare che misure di sostegno possono essere messe in atto in modo tempestivo", scrive Bruxelles.