Mediaset: utile sale a 190 milioni

(ANSA) - MILANO, 11 MAR - L'anno scorso Mediaset ha registrato ricavi per 2.925 milioni (rispetto ai 3.401 del 2018 anche per il nuovo perimetro di core business) e un utile di 190 rispetto ai 97 precedenti al netto delle operazioni straordinarie come la plusvalenza EiTowers. Forte taglio dei costi (-20%) e nessun dividendo a favore del progetto di holding internazionale Mfe. A proposito del Coronavirus "non è possibile formulare previsioni attendibili circa la durata e gli impatti sulla gestione e i risultati" 2020, afferma Mediaset.

Il risultato operativo (Ebit) cresce con decisione a 354 milioni rispetto ai 73 del 2018, l'indebitamento finanziario, escludendo gli investimenti per l'acquisizione del 15,1% del broadcaster tedesco ProsiebenSat.1Media e le passività contabilizzate con Ifrs 16, si attesta a 768 milioni rispetto ai 736 milioni del 31 dicembre 2018, mentre la generazione di cassa caratteristica di gruppo è positiva per 263 milioni di euro in miglioramento rispetto al 2018 (211 milioni).