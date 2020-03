(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Euro in rialzo all'avvio dei mercati.

La moneta unica sale dello 0,55% a 1,1343 dollari. Cala la sterlina dopo il taglio dei tassi della Bank of England per affrontare l'emergenza coronavirus che ha parlato di uno "shock sull'economia" del Regno Unito in arrivo. Il pound passa di mano a 1,286 (-0,34%). In Asia stabile lo yen a 104,7 (-0,84%).