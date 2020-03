Coronavirus:Castelli,dl stop mutui,tasse

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Nel decreto per le misure di sostegno all'economia in approvazione mercoledì ci sarà "una parte fiscale molto importante di sospensione di pagamenti, pagamento di ritenute, contributi." Lo ha detto la viceministra all'Economia Laura Castelli a Radio anch'io condotto da Giorgio Zanchini. Secondo quanto riporta una nota della trasmissione, alla domanda: "Ma anche i mutui?" La viceministra ha risposto: "Mutui, tasse, è tutto sospeso." E ancora: "In tutta Italia?" La viceministra ha risposto: "Sui mutui di privati e famiglie.".