Lunedì pessimo per Borsa Milano, giù Eni

(ANSA) - MILANO, 9 MAR - L'emergenza Coronavirus contagia Piazza Affari che, più pesante tra le principali Borse europee, archivia una delle sedute peggiori di sempre: l'indice Ftse Mib ha chiuso in calo dell'11,17% a 18.475 punti, l'Ftse All share in ribasso del 10,75% a quota 20.105.

Tra i titoli maggiori, le vendite hanno colpito chiaramente i petroliferi, in scia al crollo del prezzo del greggio. Saipem e Tenaris hanno lasciato sul terreno entrambe il 21%, Eni un pesantissimo 20%. In controtendenza il gruppo della raffinazione Saras, che ha segnato un aumento finale del 2,4%.

Con il ritorno di fortissime tensioni sui titoli di Stato italiani, molto male anche le banche: Mediobanca e Banco Bpm hanno ceduto il 14%, Unicredit con Atlantia e la Juventus oltre il 13%. Fca (-10%) si è mossa in linea con il listino, mentre hanno provato a tenere i farmaceutici Recordati (-4,5%) e Diasorin (-3%). Anche Pirelli ha perso 'solo' il 4,3% dopo aver comunicato di non avere al momento impatti sulle attività produttive.