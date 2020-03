Consob esclude il blocco della Borsa

(ANSA) - MILANO, 9 MAR - "La Consob non ha evidenza che gli andamenti della Borsa italiana siano riflesso di attacchi speculativi, salvo che non si voglia attribuire a questo termine la reazione degli operatori alle incertezze sul futuro generate dagli effetti del coronavirus sull'economia. Questi effetti non sono correggibili con decisioni restrittive di Borsa, soprattutto se queste avvenissero in modo indipendente dai paesi membri dell'Unione Europea". Lo scrive la Consob in una nota con la quale esclude "la sospensione di tutte le contrattazioni di Borsa" . Tale decisione "spegnerebbe l'indicatore di prezzo senza rimuovere le cause, generando problemi di mercato di non facile soluzione nell'immediato futuro".