Borsa: Milano -10% con Saipem ed Eni

(ANSA) - MILANO, 9 MAR - La miscela esplosiva tra l'emergenza coronavirus e il tracollo del greggio, dovuta alla guerra dei prezzi tra i Paesi produttori, si scatena su Piazza Affari (Ftse Mib -10%), con conseguenze anche sullo spread tra Btp e Bund, che sale fino a 2267 punti per assestarsi ai 225, i massimi dall'agosto del 2019, in piena crisi di Governo. Il listino milanese, ultimo in Europa, lascia sul campo 1l 10% con Saipem (-21,42%), Tenaris (-21,14%) ed Eni (-20,1%) in forte tensione a seguito del calo segnato dal greggio (Witi -18%). La ripercussione di queste dinamiche sullo spread frena Unicredit (14,46%) e Banco Bpm (-13,42%), mentre Pirelli (-3,44%), Recordati (-4,02%) e Campari (-4,46%) le migliori tra le blue chip.