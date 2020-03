A.Mittal: sindacati, ritiri cig Genova

(ANSA) - GENOVA, 9 MAR - La prefetta di Genova Carmen Perrotta ha incontrato questa mattina, alla presenza del sindaco Marco Bucci e del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti i sindacati genovesi Fiom, Fim e Uilm sulla vertenza Arcelor Mittal, dopo che l'azienda ha annunciato l'apertura della procedura di cassa integrazione per 130 lavoratori dello stabilimento di Cornigliano a Genova. I sindacati, insieme alle istituzioni hanno chiesto che l'azienda metta da parte la procedura di cassa integrazione. In secondo luogo hanno denunciato la mancanza di collegamenti reali tra i decreti del Governo sull'emergenza coronavirus e i provvedimenti adottati in azienda per la salvaguardia dei lavoratori in termini di sicurezza. Infine sindacati e istituzioni hanno chiesto di poter vedere il piano industriale di Arcelor Mittal alla base dell'accordo con il Governo per verificarne la compatibilità con l'accordo di programma in termini di salvaguardia occupazionale, di reddito dei lavoratori e di utilizzo delle aree.