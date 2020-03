Oro: sale ancora, sopra 1.678 dollari

(ANSA) - ROMA, 5 MAR - Non si arresta la corsa dell'oro sui timori per l'economia derivanti dall'impatto del coronavirus che hanno spinto i prezzi a guadagnare il 5,8% in 5 sedute, l'aumento settimanale più alto dal 2011. Il metallo con consegna immediata sui mercati asiatici passa di mano a 1.678,1 dollari l'oncia, in aumento dello 0,4% dopo il rally della vigilia (+2,3%).