Ex Ilva:sindaco Taranto,via i commissari

(ANSA) - TARANTO, 06 MAR - Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, e il presidente della Provincia tarantina Giovanni Gugliotti, chiedono le dimissioni dei commissari di Ilva SpA in Amministrazione straordinaria (Antonio Lupo, Francesco Ardito, Alessandro Danovi), ricevuti oggi in audizione a Palazzo di Città. I due rappresentanti degli Enti locali "hanno rinnovato tutto il loro personale disappunto - è detto in una nota - per l'agire irriguardoso da parte dei commissari di Governo, a proposito della vertenza presso il Tribunale di Milano". Ai commissari, il sindaco e il presidente "hanno anche rammentato una lunga e comprovata serie di disservizi, ritardi e mancanze della gestione commissariale, a cominciare dal tema delle bonifiche, del lavoro e dei fondi sociali".