Borsa: Europa pesante, listini oltre -2%

(ANSA) - MILANO, 6 MAR - Le Borse europee proseguono pesanti con gli indici che cedono oltre il 2%. Impennata dell'indice Vix che misura la volatilità dei mercati che ha raggiunto i 43 punti, in aumento del 198% dal giorno della notizia del primo contagiato in Italia. Il Vix, comunemente conosciuto come l'indice della paura, ha raggiunto i livelli di settembre 2011.

In Europa sono in forte calo Parigi e Milano (-3,1%), Madrid (-2,7%), Francoforte (-2,5%) e Londra (-2,1%).