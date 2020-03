Borsa: Wall Street apre in forte calo

Apertura in forte calo per Wall Street. Il Dow Jones perde il 2,55% a 26.414,04 punti, il Nasdaq cede il 2,40% a 8.803,89 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 2,48% a 3.052,58 punti.

Restano in rosso le principali Borse europee, dopo l'apertura in forte calo di Wall Street, mentre il presidente Usa, Donald Trump, valuta un intervento per le persone prive di assicurazione sanitaria per pagare agli ospedali e ai medici le cure per il coronavirus, e i dati sulla disoccupazione calano. La peggiore è sempre Madrid (-2,6%), seguita da Milano (-2,3%), Parigi (-2,2%), Francoforte (-1,9%) e Londra (-1,8%). L'indice d'area, Stoxx 600, perde il 2%. Tra le vendite più significative ci sono quelle di Aib (-6,4%), Ubi (-5,6%), Banco Bpm (-5%), con lo spread Btp-Bund salito ulteriormente a 175 punti. Non vanno meglio assicurazioni, industria mineralogica, acciaio in particolare, dove crollano Evraz (-12,6%) e Thyssenkrupp (-6,8%), auto e componenti, innanzitutto Continental (-11,9%) e Valeo (-6,1%). Nei trasporti un picco negativo per Air France-Klm (-9,8%). Mentre il greggio cala (wti -0,2%) nel giorno d'inizio dell'Opec Plus a Vienna, cedono poi i petroliferi, soprattutto Tullow (-9,3%).