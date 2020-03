Borsa: Milano in perdita con banche

(ANSA) - MILANO, 5 MAR - Seduta chiusa in rosso (-1,78%) per Piazza Affari, dopo due giornate di respiro da un inizio di settimana pessimista col problema coronavirus. Le perdite, in linea con l'andamento di Wall Street e con le altre principali Borse europee, hanno riguardato tutti i settori, con rare eccezioni: hanno guadagnato Exor (+1,1%), Leonardo (+1%) e Recordati (+0,3%). Eccezione Fineco (+0,2%) tra le banche, comparto tra i più penalizzati, con Ubi (-5,8%), Banco Bpm (-4,2%), Intesa (-3,8%), Bper (-3,6%) e Unicredit (-1,5%), mentre lo spread Btp-Bund è arrivato sopra 175 punti.

In fondo al listino principale Juve (-5,8%), che il 23 marzo uscirà dal Ftse Mib. Giù il lusso con Ferragamo (-5%) e Moncler (-2,1%). Discesa per Saipem (-5,1%), meno per Tenaris (-1,8%) e Eni (-1,6%) con l'Opec Plus a Vienna. Male Azimut (-4,9%) nonostante i conti e Tim (-4,6%). Tonfo per Mediaset (-4,8%), su cui ha contato il taglio al dividendo e una visione sul 2020 sotto le attese per ProsiebeSat.1, di cui l'italiana controlla il 15,11%.