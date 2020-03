Borsa: Milano positiva, spread sale 160

(ANSA) - MILANO, 4 MAR - È positiva la Borsa di Milano a metà pomeriggio, anche se indietro di qualche decimale rispetto alle altre Piazze europee e meno ottimista dei future di Wall Street, mentre il governo italiano studia nuove misure contro il coronavirus. Risale intanto a 160 lo spread Btp-Bund.

Tra le banche sono positive Intesa (+1,7%) e Ubi (+1,6%), negative Unicredit (-0,8%) e Bper (-1,3%). Riduce lo slancio la Popolare di Sondrio (+0,5%), che volava in mattinata, dopo che il cda aveva spiegato il rigetto alla domanda di Amber di entrare nel libro soci. Tra i titoli peggiori Banco Bpm (-4,8%) dopo che le contrattazioni sono state bloccate per qualche minuto per eccesso di ribasso, il giorno dopo il piano. Male anche Amplifon (-5%) con i conti.

In cima al Ftse Mib ci sono Enel (+4%), Terna (+3,1%) e Snam (+3%) con altre utility. Bene Tim (+1,2%) e Eni (+1,1%), col greggio che corre (wti +2,2%). Nel lusso guadagna Moncler (+1,4%), meno Ferragamo (+0,04%). Pesante Juve (-3%).