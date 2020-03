Banche, commissione vara Regolamento

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Approvato questa mattina (quasi all'unanimità) il Regolamento della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, che recepisce l'emendamento presentato dal presidente della Commissione Bilancio del Senato Daniele Pesco (M5s), secondo cui i collaboratori esterni dell'organismo "prestano la propria attività, di norma, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese", ma l'Ufficio di presidenza può deliberare "la corresponsione di un'indennità", al posto del rimborso spese, il cui ammontare "non può superare, nel massimo, l'importo" del rimborso spese stesso. E' stata, invece, dichiarata decaduta la proposta correttiva del senatore Andrea de Bertoldi (FdI), che mirava a far applicare la legge sull'equo compenso per le prestazioni degli iscritti agli Ordini e Collegi professionali.