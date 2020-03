Petrolio: Wti sale a 48 dollari

(ANSA) - ROMA, 3 MAR - Salgono ancora i prezzi del petrolio dopo la pessima settimana archiviata venerdì scorso. In attesa del meeting straordinario dell'Opec convocato a Vienna giovedì, Il Brent, il greggio di riferimento europeo, è salito sui mercati asiatici del 3,1 per cento a 53,50 dollari al barile, mentre il Wti ha guadagnato il 3,5 per cento a 48,37 dollari al barile.