Trento città più sostenibile d'Italia

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Trento è la città più sostenibile d'Italia (per trasporti, energia e ambiente), seguita da Torino, Bologna, Mantova e Milano. E' quanto rileva lo Smart City Index 2020 di Ey, secondo cui le città italiane "sono sempre più sostenibili ma aumenta il divario tra nord e sud". Le città metropolitane del Nord continuano a dominare la classifica e Milano è la prima città italiana per mobilità condivisa, con oltre 3.000 auto in sharing di sei operatori (di cui 3 elettrici), e 4.800 biciclette a fine 2019. A livello nazionale, negli ultimi quattro anni le auto elettriche e ibride sono triplicate (+259% dal 2019). Nella top 20 ci sono anche 12 città medie, tra cui, Bolzano, Brescia, Bergamo, Pordenone e Ferrara. Firenze è ventesima, mentre, Roma è al 78/mo posto dopo Napoli (62). Chiudono la classifica, L'Aquila (107), Catania (108) e Crotone (109)