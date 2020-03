Borsa: Europa lima calo ma Milano -3%

(ANSA) - MILANO, 2 MAR - Le Borse europee si confermano in negativo, pur limando di qualche decimo le perdite con l'apertura in positivo di Wall Street. L'indice d'area cede un mezzo punto. Milano resta maglia nera ed è la più pesante tra tutti i listini con il Ftse Mib a -3% (21.312 punti). Più marginale la flessione di Parigi (-0,56%), mentre Francoforte perde lo 0,85% e Madrid lo 0,95%. Tiene invece Londra, unica in positivo con un +0,48%. Si confermano le vendite in linea generale sul settore bancario (-2%) con lo spread tra btp e bund a 182 punti dai massimi di agosto (185 punti) Segnati in corso di seduta. A Piazza Affari prosegue l'avvitamento di Banco Bpm (-7,7%) alla vigilia del piano industriale. Bper cede invece il 6,4%, Ubi il 5,8%, Unicredit il 5,7%. Sul fronte opposto tengono Hera (+0,26%), Enel (-0,17%), Diasorin (-0,29%).