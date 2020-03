Borsa Europa in rialzo, Londra +1,13%

(ANSA) - MILANO, 2 MAR - Le Borse europee, dopo una giornata passata in buona parte in negativo, recuperano nel finale e chiudono in positivo. Londra è la migliore. Il Ftse 100 sale dell'1,13% a 6.654 punti. Parigi segna un +0,44% con il Cac 40 a 5.333 punti. Madrid guadagna lo 0,21% con l'Ibex a 8.741 punti.

Poco mossa Francoforte che chiude a -0,27% con il Dax a 11.857 punti.