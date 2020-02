Borsa: cannabis guarda a piazza Affari

(ANSA) - ROMA, 29 FEB - La cannabis terapeutica sbarca in Borsa: già presente da gennaio sul mercato di Londra e Francoforte, il primo fondo del settore a quotarsi in Europa, il Medical Cannabis and Wellness UCITS ETF è in attesa del via libera di Piazza Affari per essere negoziato anche in Italia. La richiesta è stata presentata in contemporanea con quelle per l'Inghilterra e la Germania dove l'Etf -Cbdx la sigla- ha esordito nel listino rispettivamente il 22 ed il 14 gennaio.

Promosso dalla canadese Purpose Investments, il fondo di investimento è il primo Etf dedicato alla cannabis terapeutica in Europa ed è composto da società quotate il cui business è legato al settore: dai produttori e fornitori di cannabis terapeutica, ai fornitori di attrezzature idroponiche, aziende di prodotti di consumo a base di cannabis terapeutica, aziende attive nella locazione di strutture per i coltivatori ad aziende che investono in particolare in cannabis terapeutica.