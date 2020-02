Borsa:Asia debole, soffre Seul con virus

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - Seduta negativa per le borse asiatiche sulla scia del tonfo di Wall Street e dell'allarme che il coronavirus possa espandersi negli Stati Uniti. I nuovi casi di contagio in Corea, arrivati a 1.000 dai 51 di una settimana fa, schiaccia lo won ai minimi e fa segnare il peggior calo a Seul (-1,28%). Ribassi più contenuti a Tokyo (-0,79%), Hong Kong (-0,87% a seduta ancora in corso) e Shanghai (-0,83%). Fa peggio Shenzhen (-2,71%).