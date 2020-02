Focus sostenibilità su L.Bilancio

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - L'esame dei provvedimenti della legge di Bilancio e la situazione dell'Italia rispetto ai 17 Obiettivi dell'Agenda 2030: l'Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile (ASviS), presenta domani il suo rapporto per valutare l'impatto dei provvedimenti della legge sulle diverse dimensioni dello sviluppo sostenibile. In occasione della presentazione del Rapporto verrà fornito un aggiornamento degli indicatori compositi che mostrano l'andamento dell'Italia verso il raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile.

All'evento interverranno, oltre che il Presidente dell'ASviS Pierluigi Stefanini e il Portavoce dell'ASviS Enrico Giovannini, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri, il presidente del Parlamento Europeo David Maria Sassoli e la coordinatrice dell'Intergruppo parlamentare per lo sviluppo sostenibile Chiara Braga.