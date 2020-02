Borsa Milano oscilla incerta, -0,6%

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Clima incerto sui mercati azionari europei in avvicinamento della boa di metà giornata: Londra e Parigi perdono lo 0,4%, Francoforte lo 0,3%, mentre Milano oscilla piuttosto vistosamente in territorio negativo e ora perde lo 0,6% con l'indice Ftse Mib.

In Piazza Affari, sempre vendite su Diasorin (-4,7%), con Banco Bpm che perde il 3,4%. Nel settore del credito, inoltre, cali dell'1,7% per Banca Generali e Fineco, Unicredit e Ubi perdono circa un punto, Intesa lo 0,7%. Rimbalza dell'1,2% Ferragamo e dell'1,7% Nexi, con Cnh che sale del 2,5% sostenuta anche dai dati delle immatricolazioni di veicoli commerciali in Europa, che registrano un calo più contenuto del mercato italiano rispetto a quello Ue.