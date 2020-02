Borsa: Europa piatta, Milano incerta

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Le Borse europee rallentano leggermente dopo una partenza in territorio positivo: Londra sale dello 0,1%, Parigi scende di qualche frazione, Francoforte si muove attorno alla parità.

Milano, in un clima incerto, sta invertendo la rotta dopo una partenza in lieve rialzo: l'indice Ftse Mib perde lo 0,3% con il Banco Bpm e la Juventus che cedono oltre due punti percentuali.

Prova a confermare il rimbalzo Nexi (+1,4%), con Tim che sale al di sotto di un punto percentuale.