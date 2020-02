Borsa: Europa amplia calo, Milano -0,5%

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Ampliano il calo le principali borse europee, mentre cresce l'allarme sul coronavirus. Cauta Wall Street, dopo l'aumento dei prezzi delle case Usa ed in attesa della fiducia dei consumatori e dell'indice manifatturiero della Fed di Richmond. Milano (-0,5%) è la migliore, seguita da Francoforte (-0,7%), Parigi (-0,9%), Londra (-1%) e Madrid (-1,3%). In luce il colosso chimico francese Arkema (+6,8%), indicata come preda del fondo Elliot. Il Gruppo sta valutando, secondo indiscrezioni, una serie di cessioni per evitare difendersi dal fondo che sarebbe già azionista con una piccola quota. Acquisti anche su Nmc Health (+5,54%), oggetto degli acquisti di Clermont Group, e Tullow (+6,2%), su indiscrezioni di stampa relative a un interesse di Cnooc per alcune attività in Kenia. Sotto pressione Commerzbank (-3,56%), penalizzata dagli analisti e, in Piazza Affari, il farmaceutico Diasorin (-3,35%), che sconta l'eccessiva esposizione in Cina.

Giù anche Banco Bpm (-2%), con lo spread oltre i 148 punti.