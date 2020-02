Astaldi: sì concordato da prestito Uk

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - L'assemblea dei portatori delle obbligazioni del prestito obbligazionario Uk da 140 milioni di euro al 4,875% con scadenza 2024 emesso da Astaldi si è riunita in prima convocazione e ha approvato con il voto favorevole dell'80,05% dei presenti la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale diretta di Astaldi nell'ambito della procedura concordataria.

Lo si legge in una nota, in cui viene ricordato che il rappresentante comune di questi bondholder porterà l'esito della votazione nell'adunanza dei creditori in calendario il 26 marzo.

Sempre per oggi è convocata anche l'assemblea per gli obbligazionisti del prestito Usa da 750 milioni.